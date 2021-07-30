Зеленский назначил четырех послов

Президент Украины Владимир Зеленский назначил послов в четырех странах: в Танзании, Индонезии, Австрии и Турции. Об этом говорится в его указах от 30 июля.

Послом в Танзании стал Андрей Праведник. До этого он был послом в Кении. В Индонезии посольство возглавил Василий Гамянин (советник-посланник посольства Украины в Китае), в Австрии — Василий Химинец (директор Первого европейского департамента Министерства иностранных дел Украины), в Турции — Василий Боднар (заместитель министра иностранных дел Украины).

Отметим, что предыдущих послов в этих странах уволили в рамках плановой ротации, которая происходит раз в 4 года, хотя некоторые из них могут находиться в должности и больше. Ротация позволяет поддерживать профессиональную службу и не «срастаться» представителям дипломатического корпуса с иностранной страной.