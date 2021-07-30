Зеленський призначив головою місії України при НАТО експосла у Великій Британії
- Автор:
- Олег Панфілович
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NATO North Atlantic Treaty / Flickr
Президент Володимир Зеленський призначив Наталю Галібаренко головою Місії України при НАТО.
Про це йдеться у відповідному указі.
Галібаренко — український дипломат, з 2014 по 2015 рік обіймала посаду першого заступника міністра закордонних справ, з 2015 по 2020 рік — посаду посла України у Великій Британії.
Місія України при НАТО — дипломатичне представництво, засноване для забезпечення постійного співробітництва України з НАТО та участі в Раді євроатлантичного партнерства, а також для реалізації положень Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО, підписаної в 1997 році.
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