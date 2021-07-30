ВМС США звинуватили моряка в підпалі корабля USS Bonhomme Richard. Минулого року він майже повністю вигорів

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Naval Surface Forces

Військово-морські сили США висунули звинувачення моряку через сильну пожежу на борту військового корабля USS Bonhomme Richard у липні 2020 року, унаслідок якої він майже повністю вигорів.

Про це повідомляє BBC.

Імʼя моряка не розголошується, але відомо, що тоді він був членом екіпажу Bonhomme Richard. Його звинуватили в підпалі. Тоді внаслідок пожежі постраждали щонайменше 40 моряків і 23 мирні жителі. Вогонь гасили 4 дні.

«Доказів, зібраних під час розслідування, достатньо, щоб призначити попереднє слухання відповідно до належної правової процедури в рамках системи військової юстиції», — сказав представник ВМС США Шон Робертсон.

Вартість судна становить мільярд доларів. Пожежа на ньому розпочалась 12 липня 2020 року, гасити її допомагали вертольоти ВМС США і буксирні катери.

Naval Surface Forces