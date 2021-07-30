ВМС США звинуватили моряка в підпалі корабля USS Bonhomme Richard. Минулого року він майже повністю вигорів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Naval Surface Forces
Військово-морські сили США висунули звинувачення моряку через сильну пожежу на борту військового корабля USS Bonhomme Richard у липні 2020 року, унаслідок якої він майже повністю вигорів.
Про це повідомляє BBC.
Імʼя моряка не розголошується, але відомо, що тоді він був членом екіпажу Bonhomme Richard. Його звинуватили в підпалі. Тоді внаслідок пожежі постраждали щонайменше 40 моряків і 23 мирні жителі. Вогонь гасили 4 дні.
«Доказів, зібраних під час розслідування, достатньо, щоб призначити попереднє слухання відповідно до належної правової процедури в рамках системи військової юстиції», — сказав представник ВМС США Шон Робертсон.
Вартість судна становить мільярд доларів. Пожежа на ньому розпочалась 12 липня 2020 року, гасити її допомагали вертольоти ВМС США і буксирні катери.
- Корабель USS Bonhomme Richard ввели в експлуатацію у 1998 році. Він був одним з небагатьох американських десантних кораблів, з яких міг злітати винищувач F-35 Joint Strike Fighter. Проте після пожежі ухвалили рішення вивести його з експлуатації та утилізувати, адже відновлення буде занадто дорогим.