ВМС США обвинили моряка в поджоге корабля USS Bonhomme Richard. В прошлом году он почти полностью выгорел

Военно-морские силы США выдвинули обвинения моряку из-за сильного пожара на борту военного корабля USS Bonhomme Richard в июле 2020 года, в результате которого он почти полностью выгорел.

Об этом сообщает BBC.

Имя моряка не разглашается, но известно, что тогда он был членом экипажа Bonhomme Richard. Его обвинили в поджоге. Тогда в результате пожара пострадали не менее 40 моряков и 23 мирных жителя. Огонь тушили 4 дня.

«Доказательств, собранных в ходе расследования, достаточно, чтобы назначить предварительное слушание в соответствии с надлежащей правовой процедурой в рамках системы военной юстиции», — сказал представитель ВМС США Шон Робертсон.

Стоимость судна составляет миллиард долларов. Пожар на нем начался 12 июля 2020 года, гасить его помогали вертолеты ВМС США и буксирные катера.

Naval Surface Forces