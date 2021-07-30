ВМС США обвинили моряка в поджоге корабля USS Bonhomme Richard. В прошлом году он почти полностью выгорел

Военно-морские силы США выдвинули обвинения моряку из-за сильного пожара на борту военного корабля USS Bonhomme Richard в июле 2020 года, в результате которого он почти полностью выгорел.
Об этом сообщает BBC.
Имя моряка не разглашается, но известно, что тогда он был членом экипажа Bonhomme Richard. Его обвинили в поджоге. Тогда в результате пожара пострадали не менее 40 моряков и 23 мирных жителя. Огонь тушили 4 дня.
«Доказательств, собранных в ходе расследования, достаточно, чтобы назначить предварительное слушание в соответствии с надлежащей правовой процедурой в рамках системы военной юстиции», — сказал представитель ВМС США Шон Робертсон.
Стоимость судна составляет миллиард долларов. Пожар на нем начался 12 июля 2020 года, гасить его помогали вертолеты ВМС США и буксирные катера.
- Корабль USS Bonhomme Richard ввели в эксплуатацию в 1998 году. Он был одним из немногих американских десантных кораблей, с которых мог взлетать истребитель F-35 Joint Strike Fighter. Однако после пожара приняли решение вывести его из эксплуатации и утилизировать, поскольку восстановление будет слишком дорогим.