В Україні за добу майже тисяча нових хворих на ковід
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Plastifikator x «Бабель»
В Україні за добу 29 липня виявили 962 нові випадки коронавірусу, 488 людей шпиталізували, 14 померли, а 504 одужали.
Про це вранці 30 липня повідомило Міністерство охорони здоровʼя.
Найбільше нових випадків виявили в Києві (233), Одеській (83), Харківській (72), Донецькій (69) та Дніпропетровській (64) областях.
Загалом з початку пандемії в Україні станом на 30 липня коронавірус виявили у 2 251 869 людей, з них померли 52 930, одужали 2 186 353.
Що стосується вакцинації, то за добу 29 липня зробили 150 253 щеплення. Загалом з початку кампанії в Україні прищепили 3 437 631 людину, першу дозу отримали 3 437 629 людей, обидві — 1 938 495.
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