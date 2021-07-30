В Україні за добу майже тисяча нових хворих на ковід

Новини

Plastifikator x «Бабель»

В Україні за добу 29 липня виявили 962 нові випадки коронавірусу, 488 людей шпиталізували, 14 померли, а 504 одужали.

Про це вранці 30 липня повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

Найбільше нових випадків виявили в Києві (233), Одеській (83), Харківській (72), Донецькій (69) та Дніпропетровській (64) областях.

Загалом з початку пандемії в Україні станом на 30 липня коронавірус виявили у 2 251 869 людей, з них померли 52 930, одужали 2 186 353.

Що стосується вакцинації, то за добу 29 липня зробили 150 253 щеплення. Загалом з початку кампанії в Україні прищепили 3 437 631 людину, першу дозу отримали 3 437 629 людей, обидві — 1 938 495.