Уряд Мальти визнали співвідповідальним за смерть журналістки Галіції, яка займалась розслідуваннями

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Continentaleurope / Wikimedia Commons

Незалежне розслідування вбивства мальтійської журналістки-розслідувачки Дафни Каруани Галіції дійшло висновку, що уряд Мальти є співвідповідальним за цей злочин, оскільки створив у країні «культуру безкарності».

Про це йдеться у звіті слідчої комісії, який цитує Deutsche Welle.

«Щупальці безкарності поширилися до інших регуляторних органів, що призвело до колапсу верховенства права», — йдеться у звіті. Слідча комісія наголошує, що держава не змогла розпізнати реальну загрозу життя Галіції та не вжила заходів для її порятунку. На думку комісії, чітко ясно, що вбивство журналістки було повʼязане з її розслідуваннями.

Continentaleurope / Wikimedia Commons

Нагадаємо, що журналістка Дафна Каруана Галіція загинула 16 жовтня 2017 року — в її машину заклали бомбу. Правоохоронці вважають безпосередніми виконавцями злочину братів Альфреда і Джорджа Деджордіо, а також Вінса Муската. Саме вони, за даними слідства, заклали вибуховий пристрій в машину журналістки, припарковану поруч з її будинком. Пристрій було активовано незабаром після того, як журналістка сіла в машину і завела двигун.

Галіція розслідувала факти корупції серед топполітиків, зокрема схеми за участю премʼєр-міністра країни та його оточення. Її статті публікувалися в щоденній газеті Malta Independent, вона також була співавтором проєкту Panama Papers, над яким працював Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів. Галіція писала про офшорні компанії міністра туризму Конрада Міцці та міністра охорони здоровʼя й енергетики Кіта Скембрі. В її матеріалах розслідувалися звʼязки мальтійських чиновників з корупціонерами в Азербайджані та Обʼєднаних Арабських Еміратах.