Синоптики дали прогноз на кінець липня і початок серпня: Із дощами прийде похолодання, потім повернеться спека

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Alexey Marcov / Pixabay

В Україні наприкінці липня та на початку серпня після виснажливої задухи очікуються бурі, можливі грози зі зливами та сильним вітром. Із дощем прийде коротке похолодання, потім знову може повернутися спекотна погода із задушливою вологістю.

Про це повідомляє Sinoptik.ua.

У західній частині України в п’ятницю, 30 липня, буде переважно ясно, спекотно та сухо. У суботу — до +32 °С, подекуди можливі грози. Погода почне змінюватися в неділю, з’явиться більше хмарності, у Закарпатті пройдуть дощі з грозами. Удень 2 серпня стовпчик термометра покаже на заході країни +22...+24 °С, прогнозуються сильні дощі.

На сході України липень закінчиться грозами та зливами, температура повітря становитиме +25...+27 °С, серпень розпочнеться малохмарною погодою, задухою та спекою до +35 °С.

Південним областям України похолодання найближчим часом не загрожує. Температура повітря в регіоні залишається на високих відмітках — до +35 °С, уночі +22...+24 °С. Зливи та грози очікують у пʼятницю в Одеській й Запорізькій областях.

У центральних областях України буде спекотно. Грозові дощі пройдуть у пʼятницю у Дніпропетровській та Кіровоградській областях і зачеплять Полтавську. 2 серпня сонце розжарить повітря до +35 °С, за ясної погоди буде задушливо.

На півночі країни в пʼятницю +28...+29 °С, локальні дощі. У суботу можна обійтися без парасольки, температура сягатиме +30 °С, у неділю подекуди дощитиме. У перший день робочого тижня очікуються грози, зливи, сильний поривчастий вітер, зниження температури повітря.

У Києві липень завершиться гарячими +29...+31 °С. Парасольку на випадок раптової зливи краще носити із собою. Перші дні серпня у столиці очікуються дощовими, з грозами та поривчастим вітром, удень до +28 °С, вологість повітря висока, тиск знижений.