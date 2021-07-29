Українці з інвалідністю зможуть отримати пристосоване до їхніх потреб житло. Зеленський підписав закон
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Josh Appel / Unsplash
Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо врегулювання питання заміни житла для людей з інвалідністю.
Про це повідомили в Офісі президента.
Як зазначається, у законі прописаний порядок забезпечення осіб з інвалідністю житлом, що пристосоване до їхніх потреб.
«Це може відбуватися шляхом заміни житла, у якому мешкає особа з інвалідністю, через обмін на умовах найму. Також можливе надання особі з інвалідністю пристосованого житла, якщо вона передасть помешкання, що їй належить, у власність територіальної громади», — розповіли в ОПУ.
Водночас у документі наголошується, що житло, яке надаватимуть людині з інвалідністю, має відповідати вимогам безперешкодного доступу.
Окремо вказується, що порядок заміни житла або житлових приміщень затверджує Кабінет міністрів.
Закон набирає чинності 30 липня і вводиться в дію через шість місяців.
- Раніше «Укрзалізниця» презентувала перший модернізований інклюзивний приміський потяг. Нова електричка має вагони, обладнані для людей з інвалідністю. Там є пандуси, кнопки виклику поїздної бригади та місця для інвалідних візків, а всі інструкції нанесені шрифтом Брайля.