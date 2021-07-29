Украинцы с инвалидностью смогут получить приспособленное к их потребностям жилье. Зеленский подписал закон

«Это может происходить путем замены жилья, в котором проживает человек с инвалидностью, через обмен на условиях найма. Также возможно предоставление человеку с инвалидностью приспособленного жилья, если он передаст помещение, которое ему принадлежит, в собственность территориальной общины», — рассказали в ОПУ.

Как отмечается, в законе прописан порядок обеспечения людей с инвалидностью жильем, приспособленным к их потребностям.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об урегулировании вопроса замены жилья для людей с инвалидностью.

В то же время в документе отмечается, что жилье, которое будут передавать человеку с инвалидностью, должно соответствовать требованиям беспрепятственного доступа.

Отдельно указывается, что порядок замены жилья или жилых помещений утверждает Кабинет министров.

Закон вступает в силу 30 июля и вводится в действие через шесть месяцев.