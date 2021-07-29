Зеленський повернув 20% ПДВ для агросектора. Для деяких видів сільгосппродукції залишиться знижена ставка

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Синиця Олександр / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відновлення 20-відсоткової ставки ПДВ (податок на додану вартість) для деяких видів сільськогосподарської продукції.

Відповідний закон Верховна Рада ухвалила 1 липня, повідомили в Офісі президента.

Як зазначається, 20% ПДВ буде застосовуватися в разі ввезення на територію України великої рогатої худоби, свиней та овець, молока, жита, вівса, насіння льону, олійних культур та цукрових буряків.

Водночас залишається ставка податку у 14% при операціях з постачання пшениці та жита (меслин), ячменю, кукурудзи, соєвих бобів, свиріпи або ріпаку, соняшнику.

В Офісі президента наголосили, що закон має зменшити ризики від підвищення цін на харчові продукти, а також створити рівні умови оподаткування для сільськогосподарських виробників і підприємств переробної галузі.

Документ набирає чинність 30 липня, нова ставка застосовуватиметься до податкових періодів починаючи з 1 серпня.