Керівника ОП Єрмака призначили главою місцевої та регіональної влади при президентові України

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак очолив президію Конгресу місцевої та регіональної влади.

Про це оголосив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Ми реалізували право президії Конгресу обрати голову. Вітаю вас, Андрію Борисовичу», — сказав Тимошенко під час обрання глави президії.

Нагадаємо, Конгрес місцевої та регіональної влади був створений президентом у лютому 2021 року та є консультативно-дорадчим органом. Він створений на заміну Раді розвитку громад і територій. Тоді президент наголосив, що Конгрес має стати майданчиком для діалогу та пошуку важливих державних рішень.

«Відносини між центром і громадами повинні стати абсолютно новими, я б навіть сказав, якісно новими. Вони повинні бути конструктивними, прозорими й ефективними. Для цього ми створюємо Конгрес місцевих і регіональних влад при президенті України», — повідомив Зеленський.

Він зазначив, що центральна й місцева влади не конкуренти та не суперники, а партнери, тому повинні працювати в одній команді.