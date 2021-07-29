Блокування Суецького каналу: судно Ever Given прибуло в Роттердам — із затримкою в 4 місяці

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Контейнеровоз Ever Given, що в березні на шість днів заблокував Суецький канал, 29 липня прибув у порт Роттердаму (Нідерланди) після того, як його звільнила влада Єгипту.

Про це повідомляє Нідерландська телерадіомовна корпорація.

Контейнеровоз пришвартувався до терміналу в Роттердамі для розвантаження до 3 серпня, потім він вирушить у порт Фелікстоу в Англії. Зазначимо, що Ever Given прибув у Роттердам із затримкою майже в чотири місяці.

Згідно з інформацією портової влади, на борту судна перебуває близько 14 тисяч контейнерів з товарами, частина з яких призначаються для ринку Нідерландів.

Зазначимо, що 7 липня 400-метрове судно покинуло Єгипет — через 106 днів після того, як застрягло на південній ділянці водного шляху. Застрягло ж воно там через сильний вітер, заблокувавши рух в обох напрямках.