Блокування Суецького каналу: судно Ever Given прибуло в Роттердам — із затримкою в 4 місяці
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Контейнеровоз Ever Given, що в березні на шість днів заблокував Суецький канал, 29 липня прибув у порт Роттердаму (Нідерланди) після того, як його звільнила влада Єгипту.
Про це повідомляє Нідерландська телерадіомовна корпорація.
Контейнеровоз пришвартувався до терміналу в Роттердамі для розвантаження до 3 серпня, потім він вирушить у порт Фелікстоу в Англії. Зазначимо, що Ever Given прибув у Роттердам із затримкою майже в чотири місяці.
Згідно з інформацією портової влади, на борту судна перебуває близько 14 тисяч контейнерів з товарами, частина з яких призначаються для ринку Нідерландів.
Зазначимо, що 7 липня 400-метрове судно покинуло Єгипет — через 106 днів після того, як застрягло на південній ділянці водного шляху. Застрягло ж воно там через сильний вітер, заблокувавши рух в обох напрямках.
- 23 березня судно MV Ever Given компанії Evergreen, яке йшло під прапором Панами, сіло на мілину на півдні Суецького каналу. 400-метровий контейнеровоз врізався в берег і повністю перекрив рух. Причиною аварії назвали сильний вітер і бурю.
- Через блокування каналу ціна на нафту почала зростати. 25 березня судноплавство каналом зупинили, а власник судна вибачився за перешкоджання світовій торгівлі.
- Ever Given зняли з мілини через шість днів — 29 березня. Однак Єгипет після інциденту заарештував судно до виплати компенсації. Спочатку влада вимагала майже мільярд доларів, проте потім, за повідомленнями Al Arabiya, погодилася на 540 мільйонів.
- Приблизно 15% світового судноплавства проходить через Суецький канал. Це найкоротший морський шлях між Європою і Азією.