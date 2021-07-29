Заступник голови Харківської облради, який вимагав мільйон гривень хабаря, вийшов під заставу
- Автор:
- Олег Панфілович
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Facebook / Спеціалізована антикорупційна прокуратура
За заступника голови Харківської обласної ради Андрія Малиша, підозрюваного в отриманні більш ніж мільйона гривень хабаря, внесли 4,75 мільйона гривень застави.
Про це повідомляє Укрінформ.
«За підозрюваного вчора внесли заставу. Щодо другого підозрюваного — адвоката, який фігурує у справі як пособник, то за нього заставу (понад 700 тисяч гривень) внесли ще 27 липня», — заявила речниця Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.
- 22 липня правоохоронці затримали заступника голови Харківської облради, який вимагав та отримав 1 мільйон 50 тисяч гривень від директора комунального підприємства за те, аби той залишився на посаді.
- Пізніше Вищий антикорупційний суд заарештував Малиша та його адвоката, який теж фігурує у цій справі.