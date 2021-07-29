В Англії сажотруси знайшли у димоході лист до Санти, який написали 60 років тому. Його власника розшукали через соцмережі

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Sweeps Chimney Services

В Англії у містечку Ворксоп сажотруси знайшли в димоході лист до Санта-Клауса, який написали 60 років тому. Вони звернулися в соціальні мережі, щоб знайти автора листа — і їм це вдалось.

Про це повідомляє BBC.

Як виявилось, автор — 65-річний Роберт Вільям Кремптон. Чоловік розповів, що разом із батьком написав листа у 1961 році, коли йому було пʼять років. Тоді він сподівався отримати ковбойський костюм, рушниці та капелюх. Санта ж приніс йому пістолет, який був схожий на ковбойський шестизарядний пістолет, кобуру і значок шерифа.

Sweeps Chimney Services

Тепер чоловік на пенсії та живе у графстві Суррей. Він сподівається, що вдасться «воззʼєднатися» з листом, аби залишити донькам на памʼять. Лист зараз у нинішніх власників будинку, які сказали, що їхня сімʼя живе в ньому десятиліттями і не знає попередніх мешканців.

Офіцер-менеджер компанії сажотрусів Sweeps Chimney Services Шеріл Торн сказала, що, коли відкривала бізнес, завжди хотіла знайти у димоході різдвяного листа. Коли вони його опублікували у соцмережах, аби знайти автора, отримали «неймовірну кількість телефонних дзвінків та листів».