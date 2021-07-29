WizzAir почала літати в районі окупованого Сімферополя під відповідальністю України

Новини

Sergei Malgavko \ TASS via Getty Images

Авіакомпанія Wizz Air почала виконувати польоти в Сімферопольському районі над Чорним морем під відповідальністю України.

Про це у Facebook повідомив голова Украероруху Андрій Ярмак.

«Відучора авіакомпанія Wizz Air Hungary, на додаток до своєї дочірньої компанії Wizz Air Abu Dhabi, почала виконувати польоти в Сімферопольському районі пілотної інформації над відкритими водами Чорного моря під відповідальністю України», — написав він.

За його словами, серед переваг використання повітряного простору під відповідальністю України є безпека польотів та якісні аеронавігаційні послуги, які підтверджені європейським і американським регуляторами з безпеки авіації, а також найкоротші маршрути та економія часу і пального.