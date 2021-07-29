Голова фракції СН Арахамія назвав помилкою відмову України від ядерної зброї, «адже могли б шантажувати світ»

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Гонтар Володимир / УНИАН

Глава парламентської фракції «Слуги народу» Давид Арахамія заявив, що Україна за умови збереження ядерного потенціалу могла б «шантажувати весь світ», однак підписання Будапештського меморандуму стало її «помилкою».

Про це він заявив 28 липня в етері програми «Хард з Влащенко» на телеканалі «Україна 24».

«У [першого президента України Леоніда] Кравчука, мені здається, фатальна помилка — позбутися ядерної зброї після підписання нічого не значущого [Будапештського] меморандуму. У принципі, ми сьогодні всі успадковуємо цю велику помилку. Всіма іншими помилками всіх інших президентів можна просто знехтувати. Якби ми були ядерною державою, з нами б усі розмовляли інакше, домовлялися б по-іншому. Якщо навіть на це йти, то йти треба було зовсім інакше», — заявив Арахамія.

Однак голова фракції зазначив, що не знає обставин підписання меморандуму: «Зараз нам легко міркувати, через стільки років... Але, мені здається, у той час потрібно було проявити наполегливість і хоча б інші документи [підписувати]. Навіть якщо б не могли обслуговувати [ядерне озброєння], ми могли б скоротитися, але все одно залишити ядерний потенціал. Ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, як зараз це відбувається в багатьох інших країнах».