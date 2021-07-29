В Україні через негоду знеструмлені 120 населених пунктів у п’яти областях

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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

В Україні через грози, дощі та пориви вітру знеструмлені 120 населених пунктів у п’яти областях.

Про це повідомили у пресцентрі Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними рятувальників, без світла залишилися мешканці Львівської (44 населені пункти), Чернівецької (25), Житомирської (20), Івано-Франківської (20) та Тернопільської (11) областей.

Наразі бригади обленерго відновлюють електропостачання.