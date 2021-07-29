Трьох українських спортсменів відсторонили від змагань на Олімпіаді в Токіо
- Автор:
- Олег Панфілович
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picture alliance / Contributor / Getty Images
Трьох українських легкоатлетів дискваліфікували зі змагань на Олімпійських іграх у Токіо.
Про це повідомляє пресслужба Федерації легкої атлетики України.
Від змагань відсторонили Михайла Гаврилюка (метання молота), Назара Коваленка (спортивна ходьба) й Наталію Пироженко-Чорномаз (естафетна команда 4х400 метрів). Федерація пояснила, що згідно з міжнародними правилами й особливими процедурами у відбірковий період перед головними офіційними міжнародними турнірами сезону кожен легкоатлет повинен здати відповідну кількість змагальних та позазмагальних допінг-проб.
Через пандемію та суттєві зміни спортивного календаря змагань і термінів кваліфікаційного відбору на Олімпійські ігри спортсмени, яких відібрали на Ігри в Токіо в останні тижні перед закриттям кваліфікаційного вікна, мали здати три позазмагальні допінг-проби в дуже стислий, обмежений термін. Згаданих спортсменів відсторонили через недостатню кількість проб.
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