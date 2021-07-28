У ДПСУ підтвердили, що Білорусь закриває кордони. В’їхати можна лише за певних умов

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Мусиенко Владислав / УНИАН

У Державній прикордонній службі підтвердили, що Білорусь змінила умови в’їзду в країну і закрила кордони. В’їхати туди можна буде лише за певних умов.

Про це пише пресслужба ДПСУ.

«За офіційним повідомленням, яке надійшло від Посольства України в Республіці Білорусь, залишається чинним тимчасове призупинення перетину державного кордону на в’їзд в Республіку Білорусь», — йдеться у повідомленні.

В’їхати в країну зможуть лише:

Іноземці з дипломатичними паспортами та службовими пропусками;

Члени екіпажів;

Іноземці, які є близькими родичами або членами подружжя громадян Білорусі або тих, хто має дозвіл на проживання;

Особи, які їдуть для вакцинації від коронавірусу;

Іноземці, які їдуть навчатися до Білорусі.

Ті, хто прибуватиме у Білорусь з країн «червоної» зони, будуть зобов’язані перебувати 7 днів на самоізоляції. Від самоізоляції будуть звільнені ті, хто їде транзитом з Калінінградської області Росії, а також ті, хто їде для вакцинації.

Усі інші повинні будуть надати негативний ПЛР-тест для в’їзду в Білорусь. Тест можна не здавати, якщо мати документ про вакцинацію від коронавірусу. Від дати введення останньої дози має пройти від 1 до 12 місяців.