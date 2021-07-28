Третя доза вакцини Pfizer упʼятеро збільшує кількість антитіл — виробник

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Компанія Pfizer заявила, що після щеплення третьою дозою її вакцини Pfizer/BioNTech проти коронавірусу рівень антитіл проти штаму «Дельта» у п’ять разів вищий, ніж після другої дози.

Про це йдеться у звіті компанії.

Такі дані виробник наводить на основі вакцинації осіб віком від 18 до 55 років, які отримали вже третю дозу вакцини.

Навіть більше, у категорії пацієнтів у віці від 65 до 85 років після третьої дози Pfizer/BioNTech рівень антитіл проти штаму «Дельта» в 11 разів вищий, ніж після другої дози.

У липні компанія почала дослідження, щоб оцінити безпечність, ефективність і переносимість третьої дози вакцини. У дослідженнях взяли участь 10 тисяч людей, які були у третій фазі випробувань двокомпонентної вакцини.

Восени Україна очікує поширення штаму «Дельта», оскільки він зараз домінує у 19 країнах Європи. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей штам вірусу.

Цей варіант коронавірусу протікає агресивніше та швидше, ніж попередні штами: на другий-третій день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, через що вони не можуть самостійно дихати та потребують перебування в реанімації. Вік важких хворих — від 30 до 40 років.