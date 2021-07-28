Після відставки Хомчака Кабмін погодив і звільнення його дружини з посади голови Чернігівської ОДА
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН
Кабінет міністрів погодив проєкт президентського указу про звільнення Анни Коваленко з посади голови Чернігівської ОДА. За день до цього її чоловіка Руслана Хомчака звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну 28 липня.
Також уряд погодив кандидатуру нового голови Чернігівської ОДА. Ним став В’ячеслав Чаус.
Сам Чаус виступив на засіданні уряду по відеозв’язку. Він розповів, що народився та виріс у Чернігові. Наразі працює на посаді заступника з земельних та соціальних питань генерального директора «Укргазвидобування».
- Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак пішов з посади. Відповідне рішення ухвалив Володимир Зеленський. Хомчак займав цю посаду понад два роки — з 21 травня 2019 року.
- 15 жовтня 2020 року президент Володимир Зеленський призначив 29-річну Анну Коваленко керівницею Чернігівської обласної державної адміністрації. Коваленко була главою 39-ї жіночої сотні Самооборони Майдану і координатором організації «Антикорупційний рух України». З 2014 року до 2015-го була радницею трьох міністрів оборони і консультантом при комітеті Верховної Ради з питань безпеки і оборони. У 2019 році почала працювати заступником голови Офісу президента, а потім заступником міністра розвитку громад і територій.