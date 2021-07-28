Після відставки Хомчака Кабмін погодив і звільнення його дружини з посади голови Чернігівської ОДА

Новини

Скакодуб Андрій / POOL / УНІАН

Кабінет міністрів погодив проєкт президентського указу про звільнення Анни Коваленко з посади голови Чернігівської ОДА. За день до цього її чоловіка Руслана Хомчака звільнили з посади головнокомандувача ЗСУ.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну 28 липня.

Також уряд погодив кандидатуру нового голови Чернігівської ОДА. Ним став В’ячеслав Чаус.

Сам Чаус виступив на засіданні уряду по відеозв’язку. Він розповів, що народився та виріс у Чернігові. Наразі працює на посаді заступника з земельних та соціальних питань генерального директора «Укргазвидобування».