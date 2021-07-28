На Хмельниччині викрили «друкарню», де підробляли COVID-сертифікати та посвідчення поліцейських і журналістів
- Автор:
- Олег Панфілович
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Офіс генерального прокурора
У Кам’янці-Подільському Хмельницької області правоохоронці виявили підпільну «друкарню», де виготовляли підроблені документи. Серед них — сертифікати про вакцинацію від коронавірусу.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
У друкарні виготовляли низку документів: дипломи про вищу освіту, сертифікати, свідоцтва, атестати і додатки до них, сертифікати про вакцинування від COVID-19, довідки про негативні результати ПЛР-тестів.
При цьому документи містили голографічні захисні елементи. Замовлення на виготовлення та збут таких документів зловмисники приймали через інтернет.
Під час обшуків вилучили значну кількість дипломів з елементами голографічного захисту, різноманітні посвідчення, зокрема співробітників поліції та преси, мокрі печатки Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров’я Білорусі, сертифікати про вакцинування від COVID-19 та негативні результати ПЛР-тестів, а також велику кількість зразків голограм.
Також вилучили три ноутбуки з відомостями про спілкування з клієнтами, зразками дипломів, програмними засобами для виготовлення документів, 15 мобільних телефонів, на яких теж виявили листування із клієнтами, одноразові сім-картки, чорнові записи й обладнання.
- У травні в Київській області викрили мережу сайтів, через яку два місцеві мешканці продавали підроблені негативні тести на коронавірус та інші медичні документи.
- Перед цим поліція викрила схему з підроблення ПЛР-тестів із занесенням цієї інформації до додатку «Дія». Зловмисники змовилися з персоналом кількох приватних медичних закладів.