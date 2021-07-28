На кордоні між Вірменією та Азербайджаном сталися сутички. Сторони повідомляють про загиблих і поранених

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Міністерство оборони Вірменії заявило, що в ніч на середу, 28 липня, на північно-східному відрізку кордону з Азербайджаном почалися зіткнення.

Про це пише Deutsche Welle.

Вірменія звинуватила Азербайджан у провокації. «Уся відповідальність за загострення ситуації лягає на військово-політичне керівництво Азербайджану», — наголошується в повідомленні вірменської сторони. Так, Міноборони Вірменії стверджує, що під час зіткнення загинули троє вірменських військових.

Водночас у Баку заявили про провокації з боку Збройних сил Вірменії. Міноборони Азербайджану стверджує, що під час обстрілу на території Кельбаджарського району двоє азербайджанських військовослужбовців отримали поранення. Баку покладає на Єреван відповідальність за ескалацію напруженості на кордоні.

Міноборони Азербайджану також повідомило, що прийняло пропозицію Росії припинити вогонь на кордоні з Вірменією з 10:00 за місцевим часом (09:00 за Києвом). У відомстві стверджують, що попри це Вірменія нібито продовжила обстрілювати позиції Азербайджану.

У Міноборони Вірменії повідомили, що до 09:20 (08:20 за Києвом) відкинули азербайджанські частини на вихідні позиції, після чого перестрілка продовжилася.