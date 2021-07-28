На кордоні між Вірменією та Азербайджаном сталися сутички. Сторони повідомляють про загиблих і поранених
- Автор:
- Олег Панфілович
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Getty / Anadolu Agency / Contributor
Міністерство оборони Вірменії заявило, що в ніч на середу, 28 липня, на північно-східному відрізку кордону з Азербайджаном почалися зіткнення.
Про це пише Deutsche Welle.
Вірменія звинуватила Азербайджан у провокації. «Уся відповідальність за загострення ситуації лягає на військово-політичне керівництво Азербайджану», — наголошується в повідомленні вірменської сторони. Так, Міноборони Вірменії стверджує, що під час зіткнення загинули троє вірменських військових.
Водночас у Баку заявили про провокації з боку Збройних сил Вірменії. Міноборони Азербайджану стверджує, що під час обстрілу на території Кельбаджарського району двоє азербайджанських військовослужбовців отримали поранення. Баку покладає на Єреван відповідальність за ескалацію напруженості на кордоні.
Міноборони Азербайджану також повідомило, що прийняло пропозицію Росії припинити вогонь на кордоні з Вірменією з 10:00 за місцевим часом (09:00 за Києвом). У відомстві стверджують, що попри це Вірменія нібито продовжила обстрілювати позиції Азербайджану.
У Міноборони Вірменії повідомили, що до 09:20 (08:20 за Києвом) відкинули азербайджанські частини на вихідні позиції, після чого перестрілка продовжилася.
- 12 травня військові Вірменії підняли тривогу, заявивши, що азербайджанська армія зайшла на 3,5 км вглиб території країни в Сюнікській області під час якогось «коригування кордону». Азербайджан у цьому районі хоче будувати 40-кілометровий Зангезурський коридор.
- 25 травня, в Кельбаджарському районі сталася перестрілка. Єреван заявив про вторгнення на свою територію азербайджанських військових під приводом «уточнення кордону». У перестрілці був убитий один вірменський військовий.