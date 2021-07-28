Помер один із засновників гурту Slipknot — барабанщик Джої Джордісон
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Joey Jordison
Колишній барабанщик і засновник гурту Slipknot Джої Джордісон помер у віці 46 років.
Це сталось 26 липня, передає Rolling Stone з посиланням на заяву родини від 27 липня. Представник сімʼї сказав, що Джордісон помер «мирно уві сні», але не вказав причину смерті.
«Смерть Джої залишила у нас порожні серця і почуття невимовної печалі. Для тих, хто знав Джої, розумів його кмітливість, його ніжний характер, гігантське серце і його любов до всього, що повʼязано з родиною і музикою. Сімʼя Джоуї попросила друзів, фанатів і ЗМІ поважати нашу потребу в самоті та мирі в цей неймовірно важкий час», — йдеться в заяві родини.
Поховати його планують у пʼятницю, 30 липня. Церемонія буде приватною.
Джої Джордісон заснував гурт Slipknot разом із бас-гітаристом Полом Греєм і барабанщиком Майклом Креном у 1995 році. Разом з Джордісоном гурт посідав друге і третє місця в першій десятці чарту Billboard, а альбом All Hope Is Gone 2008 року посів першу сходинку.
У 2013 році Джордісон покинув колектив з «особистих причин». Однак у 2016 році музикант розповів, що в нього діагностували поперечний мієліт — запальне захворювання спинного мозку, що призводить до паралічу ніг.
Після цього Джордісон брав участь в інших музичних проєктах. У 2016 році він оголосив про створення нового колективу Vimic, також у той час він грав у новому гурті Sinsaenum.
У 2020 році році британський журнал Rhythm назвав Джої Джордісона кращим барабанщиком планети за останні 25 років.
- Планується, що у 2022 році у Києві у рамках музичного фестивалю Upark гурт Slipknot уперше виступить в Україні.