Помер один із засновників гурту Slipknot — барабанщик Джої Джордісон

Новини

Joey Jordison

Колишній барабанщик і засновник гурту Slipknot Джої Джордісон помер у віці 46 років.

Це сталось 26 липня, передає Rolling Stone з посиланням на заяву родини від 27 липня. Представник сімʼї сказав, що Джордісон помер «мирно уві сні», але не вказав причину смерті.

«Смерть Джої залишила у нас порожні серця і почуття невимовної печалі. Для тих, хто знав Джої, розумів його кмітливість, його ніжний характер, гігантське серце і його любов до всього, що повʼязано з родиною і музикою. Сімʼя Джоуї попросила друзів, фанатів і ЗМІ поважати нашу потребу в самоті та мирі в цей неймовірно важкий час», — йдеться в заяві родини.

Поховати його планують у пʼятницю, 30 липня. Церемонія буде приватною.

Joey Jordison

Джої Джордісон заснував гурт Slipknot разом із бас-гітаристом Полом Греєм і барабанщиком Майклом Креном у 1995 році. Разом з Джордісоном гурт посідав друге і третє місця в першій десятці чарту Billboard, а альбом All Hope Is Gone 2008 року посів першу сходинку.

У 2013 році Джордісон покинув колектив з «особистих причин». Однак у 2016 році музикант розповів, що в нього діагностували поперечний мієліт — запальне захворювання спинного мозку, що призводить до паралічу ніг.

Після цього Джордісон брав участь в інших музичних проєктах. У 2016 році він оголосив про створення нового колективу Vimic, також у той час він грав у новому гурті Sinsaenum.

У 2020 році році британський журнал Rhythm назвав Джої Джордісона кращим барабанщиком планети за останні 25 років.