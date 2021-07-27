Після повернення експрезидента Євроради Дональда Туска у польську політику рейтинг опозиційної партії зріс удвічі

Новини

Гонтар Володимир / УНІАН

Рейтинг найбільшої опозиційної сили Польщі «Громадянська коаліція» зріс удвічі після звістки про те, що Дональд Туск повертається у польську політику.

Про це свідчать результати опитування інституту IBRiS для порталу Onet.

Натомість підтримка правлячої партії «Право і справедливість» помітно скорочується, хоча досі вони мають найбільшу частку голосів — 33,6%.

Тим часом за «Громадянську коаліцію» готові віддати голоси 26,2% респондентів – у порівнянні з попереднім опитуванням у кінці червня рейтинг опозиційної сили зріс на понад 10 пунктів.

Зміна електоральних настроїв збігається з поверненням у політику колишнього польського премʼєра Дональда Туска, який на початку липня очолив в «Громадянську коаліцію».

До обрання президентом Європейської ради у 2014 році Туск був серед співзасновників опозиційної партії та у 2007—2014 роках очолював польський уряд.

Розрив між двома основними політичними силами Польщі скоротився з 15,6 пунктів до 7,4.

Найбільші втрати демонструє опозиційний рух Шимона Головні «Польща 2050» — рейтинг впав на 7 %. За нього готові віддати голоси 10,9% опитаних.

Ще понад 7% респондентів висловили підтримку «Лівиці" і понад 5% — ультраправій «Конфедерації».