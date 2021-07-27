У США на тлі поширення штаму «Дельта» знову вводять масковий режим
- Автор:
- Софія Телішевська
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Rattanakun Thongbun / EyeEm / Getty Images
У Сполучених Штатах Америки вирішили повернути обов’язковий масковий режим для вакцинованих осіб.
Відповідне обмеження стосується районів з високим рівнем розповсюдження коронавірусу, повідомляє AFP News Agency.
Йдеться про практично дві третини території США — здебільшого штати на півдні та заході країни.
Обмеження повернули після оновлення інформації стосовно поширення штаму «Дельта» серед вакцинованих осіб.
Зокрема, Центри з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) закликають носити захисні маски вчителів, учнів й інших відвідувачів навчальних закладів — незалежно від статусу вакцинації.
Водночас у CDC закликають усіх, хто досі не зробив щеплень від COVID-19, пройти процедуру вакцинації. У цьому контексті наголошується, що вакцина продовжує захищати від тяжкого перебігу хвороби.
- За даними департаменту громадського здоровʼя Англії, штам «Дельта» в 1,6 разу заразніший, ніж «Альфа», у 2,26 разу частіше призводить до госпіталізації та у 1,45 разу частіше — до реанімації.
- У більшості країн Європи штам коронавірусу «Дельта» став панівним, медичні організації закликають відновити та посилити боротьбу з пандемією.