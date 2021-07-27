У США на тлі поширення штаму «Дельта» знову вводять масковий режим

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Rattanakun Thongbun / EyeEm / Getty Images

У Сполучених Штатах Америки вирішили повернути обов’язковий масковий режим для вакцинованих осіб.

Відповідне обмеження стосується районів з високим рівнем розповсюдження коронавірусу, повідомляє AFP News Agency.

Йдеться про практично дві третини території США — здебільшого штати на півдні та заході країни.

Обмеження повернули після оновлення інформації стосовно поширення штаму «Дельта» серед вакцинованих осіб.

Зокрема, Центри з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) закликають носити захисні маски вчителів, учнів й інших відвідувачів навчальних закладів — незалежно від статусу вакцинації.

Водночас у CDC закликають усіх, хто досі не зробив щеплень від COVID-19, пройти процедуру вакцинації. У цьому контексті наголошується, що вакцина продовжує захищати від тяжкого перебігу хвороби.