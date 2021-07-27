ЄСПЛ заборонив Росії видавати режиму Лукашенка білоруса, який брав участь у протестах

Новини

Белсат / Telegram

Європейський суд з прав людини заборонив Росії видавати Білорусі хлопця, який брав участь у протестах 2020 року.

Про це повідомляє комітет «Громадське сприяння».

Для цього ЄСПЛ застосував правило 39 — захисний захід, який зобов’язує державу вжити невідкладних дій щодо збереження життя і здоров’я заявника. Воно використовується у виняткових випадках.

Відтак житель Білорусі не може бути екстрадований на батьківщину до винесення остаточного рішення ЄСПЛ.

Крім того, суд у Страсбурзі закликав зберегти анонімність заявника для його безпеки.

Раніше Росія вислала у Білорусь чемпіона світу з тайського боксу та кікбоксингу Олексія Кудіна, який під час протестів у серпні 2020 року в Мінську відправив в нокаут кількох співробітників міліції, які намагалися його затримати.

Спортсмена затримали у Москві 21 січня. На батьківщині йому загрожує до пʼяти років колонії. Росія видала Кудіна Білорусі незважаючи на те, що 21 липня ЄСПЛ заборонив його екстрадицію через загрозу переслідування і тортур.