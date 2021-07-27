У депутата Брагара не виявили наркотиків у крові — поліція зняла з нього усі звинувачення

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Національна поліція скасувала адміністративний протокол на депутата від президентської партії «Слуга народу» Євгена Брагара за нібито керування автівкою у стані наркотичного сп’яніння. Патрульних, які зупинили народного обранця, покарали.

Про це в коментарі УП повідомила пресслужба Нацполіції.

Протокол скасували на підставі отриманих результатів експертизи. Вона не виявила наркотичних речовин в організмі Брагара.

За результатами службового розслідування 26 липня двом патрульним поліцейським оголосили догани, оскільки в них були вимкнені бодікамери, що є порушенням інструкції.

Командиру батальйону також винесли зауваження, а командира роти понизили в посаді, оскільки вони повинні були проконтролювати особовий склад та не допустити таких порушень.