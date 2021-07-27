У депутата Брагара не виявили наркотиків у крові — поліція зняла з нього усі звинувачення
- Автор:
- Софія Телішевська
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Національна поліція скасувала адміністративний протокол на депутата від президентської партії «Слуга народу» Євгена Брагара за нібито керування автівкою у стані наркотичного сп’яніння. Патрульних, які зупинили народного обранця, покарали.
Про це в коментарі УП повідомила пресслужба Нацполіції.
Протокол скасували на підставі отриманих результатів експертизи. Вона не виявила наркотичних речовин в організмі Брагара.
За результатами службового розслідування 26 липня двом патрульним поліцейським оголосили догани, оскільки в них були вимкнені бодікамери, що є порушенням інструкції.
Командиру батальйону також винесли зауваження, а командира роти понизили в посаді, оскільки вони повинні були проконтролювати особовий склад та не допустити таких порушень.
- 4 липня нардеп від «Слуги народу» Євген Брагар заявив, що його авто зупинили патрульні поліцейські та вимагали хабар. За його словами, поліцейські зупинили його через те, що на задньому номері автомобіля не працювала лампочка. Після цього почали йому хамити та натякали на хабар. Потім звинуватили у водінні в стані наркотичного сп’яніння.
- Нардеп погодився здати аналізи і поїхав із поліцейськими до державної лабораторії. Результати звідти будуть протягом тижня. Одразу після цього він здав аналізи у приватній лабораторії, результати якої наркотиків не виявили.