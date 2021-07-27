Руслан Хомчак йде з посади головнокомандувача ЗСУ. На його місце призначили Залужного
- Автор:
- Софія Телішевська
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Facebook / Генеральний штаб ЗСУ
Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак йде з посади. Відповідне рішення ухвалив Володимир Зеленський.
Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров.
«Це рішення президента України. Володимир Зеленський не сумнівається у патріотизмі і вірності присязі, фаховості Руслана Хомчака, але він хоче бачити синергію між Міністерством оборони та ЗСУ. Тако синергії ми, на жаль, не бачимо, але бачимо конфлікт», — сказав Никифоров.
Відтак Хомчак стане першим заступником секретаря РНБО, відповідно Михайло Коваль покидає цю посаду.
А от на посаду головнокомандувача ЗСУ тепер призначили чинного командувача оперативного командування «Північ» Валерія Залужного.
- Рік тому, 27 липня 2020 року, на Донбасі почалось чергове перемирʼя. За цей час загинули 45 українських військових, 163 дістали поранень. Окрім цього, бойовики 1 995 разів обстрілювали Збройні сили України. Українська делегація наголошує, що це майже втричі менше обстрілів, ніж у період з липня 2019 до липня 2020 року: тоді було 88 загиблих, 494 поранених і 4 257 обстрілів.