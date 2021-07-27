Українець встановив олімпійський рекорд у плаванні на 800 метрів
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Facebook / Misha Romanchuk
Український плавець Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд на дистанції 800 метрів вільним стилем.
Про це свідчать дані на сайті Олімпіади.
Романчук подолав дистанцію за 7 хвилин і 41,28 секунди. 24-річний спортсмен вийшов до фіналу олімпійських змагань у цій дисципліні, який відбудеться 29 липня. Також до фіналу від України потрапив Сергій Фролов. На Олімпіаді Романчук також змагатиметься у плаванні на дистанції 1 500 м вільним стилем.
- Напередодні у змаганнях змішаних команд зі стрільби з пневматичного пістолета на дистанції 10 метрів український тандем став третім.
- Для олімпійської збірної України це третя медаль на Олімпіаді в Токіо. Перші дві, теж бронзи, завоювали дзюдоїстка Дарʼя Білодід (це перша в історії незалежної України нагорода в жіночому дзюдо) і фехтувальник Ігор Рейзлін (це перша олімпійська нагорода серед чоловіків у фехтуванні шпагою).