СБУ оголосила підозру керівництву Агентства з розшуку активів у привласненні $395 тисяч арештованих коштів
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Telegram / СБУ
Служба безпеки України оголосила підозру керівництву Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) у присвоєнні $395 тисяч.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Силовики зʼясували, що керівництво АРМА вступило у змову і незаконно заволоділо майном, яке знаходилося під її контролем. Замість зберігання в агентстві, арештовані кошти незаконно перевели на банківський рахунок підставної особи. Кошти вивели на підставі підробленого рішення Печерського суду Києва.
Під час обшуків за місцями роботи та фактичного проживання посадових осіб АРМА вилучили речові докази, які підтверджують факт заволодіння коштами. Також правоохоронці отримали доступ до банківської таємниці щодо руху цих $395 тис.
Наразі шістьом особам оголосили підозру у вчиненні злочину у складі організованої злочинної групи за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.
- 1 квітня у приміщенні АРМА, а також вдома у співробітників агентства відбулися обшуки. За словами адвоката юридичної компанії «Міллер» Масі Найєма, слідчі дії проводили у в. о. голови АРМА Віталія Сигидина, заступника голови АРМА Володимира Павленка, начальника управління менеджменту активів агентства Вахтанга Бочорішвілі та в «афериста» Ігоря Короля. За даними «Української правди», саме через Короля вивели з-під арешту $400 тисяч, які були заарештовані поліцією як «общак» злодія в законі.
- За даними слідства, посадові особи АРМА та декілька адвокатів входили до складу злочинної групи, яка привласнила понад $400 тисяч, що були доказами в низці кримінальних справ.