У США знайшли 98-у і останню жертву обвалу будинку. Жінка понад місяць вважалася зниклою безвісти

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У США у місті Маямі (штат Флорида) сімʼя останньої жертви, яка вважалася зниклою безвісти після обвалу 12-поверхового будинку, повідомила, що знайшли її останки і впізнали. Про це повідомляє BBC.

Ідеться про 54-річну Естель Хедая, яка зникла тоді, коли обвалися будинок — 24 червня. Її брат повідомив американським ЗМІ, що місцева поліція Нью-Йорка повідомила про те, що знайшли останки сестри у понеділок, 26 липня. Відтепер кількість загиблих становить 98 осіб.

Пошукові роботи завершили 23 липня, на той момент Естель Хедая все ще вважалася зниклою безвісти. Однак мер округу Маямі-Дейд Даніелла Левін Кава заявила 26 липня, що добровольці поліції продовжують «ретельно і скрупульозно» просівати мільйони кілограмів сміття у пошуках останків і особистих речей.

Спочатку кількість зниклих безвісти оцінювали у 159 осіб, але поліція знизила цю цифру після декількох тижнів перевірки звітів. Усі убиті, крім одного, були знайдені мертвими в руїнах. Один потерпілий помер у лікарні.

Що стало причиною падіння 40-річного будинку, поки залишається невідомим. Однак інженерний звіт 2018 року пролив світло на недоліки, які наразі є в центрі уваги — інженер-консультант тоді попереджав, що житлова будівля має «серйозні пошкодження» та потребує ремонту. Він вказав на відсутність належного стоку води, що є системною проблемою. Солона вода з узбережжя спричиняла корозію, руйнувала бетонні конструкції під басейном. Інженер також повідомляв про тріщини колон та стін у гаражі.