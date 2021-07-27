ДТП у Польщі: у лікарні помер другий українець
- Автор:
- Олег Панфілович
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Zhen Hu / Unsplash
У Польщі помер другий українець після ДТП, в якому жінка на легковику протаранила мікроавтобус поблизу міста Радомсько Лодзького воєводства у центрі Польщі.
Про це в коментарі Укрінформу повідомив радник-посланник посольства України в Польщі Олег Куць.
«На жаль, у лікарні помер другий українець, що постраждав у ДТП за участю українського мікроавтобуса в минулу суботу», — повідомив Куць. Він додав, що про смерть чоловіка вже поінформували родичів. Вирішується питання транспортування тіла додому.
За його словами, троє інших постраждалих громадян України перебувають у лікарнях. Вони мають медичну страховку, необхідну для тривалого лікування.
- Уранці 24 липня у Польщі в селі Вигода поблизу міста Радомсько п’яна жінка за кермом Nissan Quashquai протаранила мікроавтобус Volkswagen із українцями. Тест показав у її крові 4 проміле алкоголю. Внаслідок ДТП постраждало 7 громадян України, яких було доправлено до лікарень Лодзі, Радомсько, Ченстохови. Один громадянин України помер.