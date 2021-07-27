ДТП в Польше: в больнице умер второй украинец

В Польше умер второй украинец после ДТП, в котором женщина на легковушке протаранила микроавтобус вблизи города Радомско Лодзинского воеводства.
Об этом в комментарии Укринформу сообщил советник-посланник посольства Украины в Польше Олег Куць.
«К сожалению, в больнице умер второй украинец, пострадавший в ДТП с участием украинского микроавтобуса в минувшую субботу», — сообщил Куць. Он добавил, что о смерти мужчины уже проинформировали родственников. Решается вопрос транспортировки тела домой.
По его словам, трое других пострадавших граждан Украины находятся в больницах. Они имеют медицинскую страховку, необходимую для длительного лечения.
- Утром 24 июля в Польше в селе Выгода возле города Радомско пьяная женщина за рулем Nissan Quashquai протаранила микроавтобус Volkswagen с украинцами. Тест показал в ее крови 4 промилле алкоголя. В результате ДТП пострадали 7 граждан Украины, которые были доставлены в больницы Лодзи, Радомско, Ченстоховы. Один гражданин Украины погиб.