ДТП в Польше: в больнице умер второй украинец

В Польше умер второй украинец после ДТП, в котором женщина на легковушке протаранила микроавтобус вблизи города Радомско Лодзинского воеводства.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил советник-посланник посольства Украины в Польше Олег Куць.

«К сожалению, в больнице умер второй украинец, пострадавший в ДТП с участием украинского микроавтобуса в минувшую субботу», — сообщил Куць. Он добавил, что о смерти мужчины уже проинформировали родственников. Решается вопрос транспортировки тела домой.

По его словам, трое других пострадавших граждан Украины находятся в больницах. Они имеют медицинскую страховку, необходимую для длительного лечения.