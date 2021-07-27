Джо Байден оголосив про завершення військової місії США в Іраку до кінця року

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White house / Twitter

Президент США Джо Байден заявив, що американські війська завершать свою місію в Іраку до кінця 2021 року, але продовжать навчати і консультувати іракських військових.

Про це Байден оголосив на зустрічі з премʼєр-міністром Іраку Мустафою аль-Казимі, яка відбулась 26 липня в Білому домі.

Наразі в Іраку перебувають 2 500 американських військовослужбовців, які допомагають місцевим силам протистояти залишкам угруповання «Ісламська держава». Аль-Казимі переконаний, що іракські сили безпеки можуть самостійно боротися проти «Ісламської держави».

«На іракській землі немає потреби в будь-яких іноземних бойових силах», — сказав премʼєр-міністр Іраку.

White house / Twitter

Під час виступу в Білому домі Байден зазначив: «Наша співпраця в боротьбі з тероризмом триватиме, навіть коли ми перейдемо до цієї нової фази. Наша роль в Іраку полягатиме в тому, щоб продовжувати навчання, допомагати і розбиратися з ІДІЛ у міру її появи. Але до кінця року ми не збираємося виконувати бойові завдання».

Як пише BBC, для президента США це оголошення знаменує собою кінець ще однієї війни, яку розпочали при колишньому президенті Джорджові Буші. Цього року він вже заявляв, що війська США залишать Афганістан до 31 серпня.

Американські військові вторглися до Іраку у 2003 році, щоб повалити президента Саддама Хусейна і знищити зброю масового знищення, якої, як виявилося, не існувало. Потім президент Джордж Буш пообіцяв «вільний і мирний Ірак», але натомість країну охопили сектантські повстання. У кінцевому підсумку війська США вивели з Іраку в 2011 році, однак вони повернулися на прохання іракського уряду у 2014 році, коли бойовики ІДІЛ захопили більшу частину країни. Після військової поразки ІДІЛ в Іраку наприкінці 2017 року сили США продовжували допомагати запобігати відродженню угруповання.