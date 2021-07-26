У Києві через аварійне відключення електроенергії затримуються поїзди
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Videvo
У Києві сталося аварійне відключення напруги в електромережі, через це низка поїздів вирушає з Центрального залізничного вокзалу із затримкою.
Про це повідомили в пресслужбі «Укрзалізниці».
За даними компанії, йдеться про сім потягів:
- № 10 Київ — Маріуполь затримується на 57 хвилин;
- № 44 Чернігів — Івано-Франківськ (+53 хв);
- № 228 Київ — Бердянськ (+50 хв);
- № 12 Київ — Новоолексіївка (+50 хв);
- № 81 Київ — Ужгород (+32 хв);
- № 116/136 Київ — Бердянськ, Авдіївка (+25 хв);
- № 49 Київ — Трускавець (+15 хв).
В «Укрзалізниці» перепросили за тимчасові незручності та запевнили, що докладуть максимальних зусиль для скорочення відставання поїздів від графіка.
- 23 липня у Закарпатській області на залізничному переїзді зіткнулися вантажівка та пасажирський потяг № 14, який прямував із Києва. Травми отримали п’ятеро людей, трьох із них — водія вантажівки та двох пасажирок потяга — госпіталізували. Через аварію рейс у зворотному напрямку (Солотвин — Київ) відстав від графіка майже на три години.