У Києві через аварійне відключення електроенергії затримуються поїзди

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У Києві сталося аварійне відключення напруги в електромережі, через це низка поїздів вирушає з Центрального залізничного вокзалу із затримкою.

Про це повідомили в пресслужбі «Укрзалізниці».

За даними компанії, йдеться про сім потягів:

№ 10 Київ — Маріуполь затримується на 57 хвилин;

№ 44 Чернігів — Івано-Франківськ (+53 хв);

№ 228 Київ — Бердянськ (+50 хв);

№ 12 Київ — Новоолексіївка (+50 хв);

№ 81 Київ — Ужгород (+32 хв);

№ 116/136 Київ — Бердянськ, Авдіївка (+25 хв);

№ 49 Київ — Трускавець (+15 хв).

В «Укрзалізниці» перепросили за тимчасові незручності та запевнили, що докладуть максимальних зусиль для скорочення відставання поїздів від графіка.