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У Києві через аварійне відключення електроенергії затримуються поїзди

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:

Videvo

У Києві сталося аварійне відключення напруги в електромережі, через це низка поїздів вирушає з Центрального залізничного вокзалу із затримкою.

Про це повідомили в пресслужбі «Укрзалізниці».

За даними компанії, йдеться про сім потягів:

В «Укрзалізниці» перепросили за тимчасові незручності та запевнили, що докладуть максимальних зусиль для скорочення відставання поїздів від графіка.