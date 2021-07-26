Уже 14 країн ЄС відкрили кордони для українських туристів

Новини

JESHOOTS.COM / Unsplash

Чотирнадцять країн Європейського Союзу відкрили свої кордони для українських туристів у рамках послаблення обмежень. Сталося це після відповідних рекомендацій Ради ЄС.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

«Країна за країною повертаємо повноцінну дію безвізу з ЄС. Свобода подорожей українців — серед пріоритетів МЗС», — зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Менш ніж за два тижні для українцв відкрилися Данія, Німеччина, Бельгія, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Словаччина, Словенія, Нідерланди, Франція, Швеція, Іспанія, Португалія.

Для вʼїзду в більшість країн необхідне свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний тест, однак конкретні умови вʼїзду до кожної окремої країни можуть відрізнятися.

Усі деталі та перелік затверджених у певній країні вакцин можна перевірити на інтерактивній карті МЗС.