«Не шкодить ані матері, ані дитині». МОЗ закликав вагітних жінок вакцинуватися від коронавірусу
- Автор:
- Олег Панфілович
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VCU Capital News Service / Flickr
Міністерство охорони здоровʼя закликало вагітних прищеплюватися від коронавірусу, наполягаючи на безпеці вакцин.
Про це повідомляє Центр громадського здоровʼя.
«Клінічні дослідження підтверджують, що у вакцинованих вагітних не було виявлено жодних негативних наслідків щеплення від COVID-19. Вакцина не шкодить здоров’ю матері та дитини», — йдеться у повідомленні.
Центр наполягає, що COVID-19 є небезпечною хворобою для вагітних, оскільки може призводити до передчасних пологів чи переривання вагітності.
- У червні МОЗ заявляв, що COVID-вакцини, які не містять живих мікроорганізмів, не мали негативного впливу на перебіг вагітності тварин під час дослідів із ними. На підставі цього рекомендував щепити вагітних мРНК-вакциною.