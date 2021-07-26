У Китаї зафіксували найбільшу кількість нових випадків коронавірусу з січня
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
Kyodo News / Contributor
У Китаї зафіксували 76 нових випадків коронавірусу — найвище число з січня цього року.
Про це повідомляє France 24.
40 з цих випадків виявили всередині країни, інші — у приїжджих. «З 40 випадків захворювання всередині країни 39 були у провінції Цзянсу і один — з Ляоніна», — повідомили в національній комісії охорони здоровʼя.
У звʼязку з цим десятки тисяч людей перебувають на самоізоляції в столиці провінції Цзянсу Нанкіні, оскільки влада тестує 9,2 мільйона жителів міста на наявність коронавірусу.
- Китай відмовився брати участь в запропонованому Всесвітньою організацією охорони здоровʼя (ВООЗ) другому етапі розслідування походження COVID-19. Пекін вважає, що формулювання плану розслідування ВООЗ «ігнорують здоровий глузд і кидають виклик науці».
- Походження вірусу SARS-CoV-2 досі залишається спірним. ВООЗ планувала перевірити лабораторії в Ухані, поруч з якими, імовірно, були зареєстровані перші випадки зараження коронавірусом. Китай заперечує розробку COVID-19, а в Уханьському інституті вірусології стверджують, що вірус виник природним шляхом.
- Вважається, що коронавірус уперше зʼявився на гуртовому ринку в місті Ухань у кінці 2019 року. Журналісти назвали першу людину з підтвердженим коронавірусом — це жінка, яка продавала креветки на ринку морепродуктів «Хуанань». 23 січня 2020 року Ухань став першим у світі містом, яке повністю ізолювали через спалах коронавірусу.