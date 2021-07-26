У Китаї зафіксували найбільшу кількість нових випадків коронавірусу з січня

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Kyodo News / Contributor

У Китаї зафіксували 76 нових випадків коронавірусу — найвище число з січня цього року.

Про це повідомляє France 24.

40 з цих випадків виявили всередині країни, інші — у приїжджих. «З 40 випадків захворювання всередині країни 39 були у провінції Цзянсу і один — з Ляоніна», — повідомили в національній комісії охорони здоровʼя.

У звʼязку з цим десятки тисяч людей перебувають на самоізоляції в столиці провінції Цзянсу Нанкіні, оскільки влада тестує 9,2 мільйона жителів міста на наявність коронавірусу.