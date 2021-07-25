Головний санлікар Кузін: МОЗ рекомендовано змішувати вакцини від коронавірусу

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Національна технічна група експертів з питань імунізації, як головний дорадчий орган Міністерства охорони здоровʼя, рекомендувала дозволити змішування доз вакцин від коронавірусу, але за чіткою інструкцією.

Про це в інтервʼю виданню «Апостроф» розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузин.

«Йдеться про можливість введення другої дози препарату Comirnaty від Pfizer-BioNTech після першої дози мРНК-вакцини Moderna, якщо немає можливості закінчити вакцинацію таким же препаратом. Також, якщо у людини була важка алергічна реакція організму на першу дозу векторної вакцини від AstraZeneca, дозволяється ввести другу дозу Comirnaty за рішенням лікаря», — сказав Кузін.

За його словами, зараз Міністерство розглядає питання про оформлення відповідного наказу і розробляє покрокову інструкцію для таких випадків.