Україна здобула другу медаль на Олімпіаді в Токіо

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Facebook / FIE - International Fencing Federation

Фехтувальник Ігор Рейзлін приносить збірній Україні другу медаль на Олімпійських іграх у Токіо. Він здобув бронзову нагороду.

У поєдинку за бронзову медаль Рейзлін переміг італійця Андреа Сантареллі з рахунком 15:12. До цього він також пройшов 1/32 фіналу, 1/16 фіналу та чвертьфінал, але поступився у півфіналі французу Ромейну Каннону.

Інші ж українські шпажисти — Роман Свічкар та Богдан Нікішин — не змогли подолати перший етап змагань.

Для України це перша олімпійська нагорода серед чоловіків у фехтуванні шпагою. До цього лише в 2004 році спортсмен Владислав Третяк зумів здобути «бронзу», але у фехтуванні шаблею. Традиційно значно більше нагород представники України здобувають у жіночому фехтуванні.