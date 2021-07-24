ДТП у Польщі: один із постраждалих українців помер
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Zhen Hu / Unsplash
У ДТП у Польщі поблизу міста Радомсько, де мікроавтобус із українцями протаранила жінка на легковику, загинув один громадянин України.
Про це повідомив радник-посланець посольства в Польщі Олег Куць в ефірі «Україна 24».
«Підтверджуємо, що внаслідок ДТП постраждало 7 громадян України, яких було доправлено до лікарень Лодзі, Радомсько, Ченстохови. Станом на 17:00 за Києвом у медзакладах перебувають 4 громадян. Двох виписано з лікарні. На жаль, маємо сумну звістку, один громадянин України внаслідок ДТП загинув», — розповів він.
За словами Куця, консули посольства України в Польщі вже виїхали до лікарень, де перебувають українці, і постійно контактують із польськими правоохоронцями.
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