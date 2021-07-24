США повернуть Україні артефакти, які вкрали з будинків євреїв під час Голокосту

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Raul654 / Wikipedia

США конфіскували релігійні артефакти, які вкрали нацисти з єврейських синагог і будинків у Європі під час Голокосту. Артефакти спочатку збиралися виставити на торги в Нью-Йорку, але вирішили повернути у країни походження — в Україну, Румунію, Угорщину та Словаччину.

Про це повідомило Міністерство юстиції США.

Країнам повернуть 17 похоронних сувоїв, рукописів та інших історичних документів. Також серед артефактів — переплетений реєстр поховань між 1836 і 1899 роками з Румунії. Їх викрали у єврейських громад під час нацистського правління.

Виконувачка обовʼязків адвоката США Жаклін Касуліс заявила, що артефакти містять безцінну історичну інформацію, що належить нащадкам сімей, які жили і процвітали у єврейських громадах до Голокосту.

Аукціонний будинок Kestenbaum & Company заявив, що співпрацював з владою. До угоди долучився приватний колекціонер, відомий тим, що намагався «врятувати і зберегти єврейські історичні документи, які в іншому випадку були б втрачені». Після консультацій зі Світовою єврейської організацією реституції артефакти зняли з аукціону.