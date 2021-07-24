ООН ухвалила свою першу резолюцію про зір
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Bartosz Sujkowski / Unsplash
Генеральна Асамблея ООН 23 липня схвалила свою першу резолюцію про зір та офтальмологічну допомогу. У ній вона закликає країни забезпечити доступ до догляду за очима для всіх, щоб допомогти 1,1 мільярду людей з проблемами зору.
Про це повідомляє Associated Press.
Резолюція називається «Зір для всіх». Її автори — Бангладеш, Антигуа і Ірландія, а співавтори — понад 100 країн. Документ закликає держави змінити весь урядовий підхід до догляду за очима. Також у ньому є заклик до міжнародних фінансових установ і донорів надавати цілеспрямоване фінансування, особливо для країн, що розвиваються, щоб задовольнити зростаючий вплив втрати зору на економічний і соціальний розвиток — у середньому втрати зору зачіпають світову економіку на $411 мільярдів.
Згідно з резолюцією, щонайменше 2 мільярди людей живуть з проблемами зору або зі сліпотою, а 1,1 мільярда осіб мають погіршення зору, яке можна було попередити. Автори резолюції зазначили, що понад 90% від цього 1,1 мільярда живуть у країнах з низьким і середнім рівнем доходу, а 55% сліпих людей — це жінки і дівчатка. За прогнозами, до 2050 року у половини населення світу будуть проблеми із зором.
У той час як резолюції Генеральної Асамблеї не є юридично обовʼязковими, вони відображають глобальну думку. Автори цього документу називають його «можливістю змінити життя мільйонів, які живуть у сліпоті або з порушеним зору».
- У січні 2021 року ізраїльський стартап CorNeat першим у світі провів успішну операцію з пересадки штучних рогівок і повернув зір 78-річному чоловікові, який осліп 10 років тому.