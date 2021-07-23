Повінь у Німеччині: журналістка вибачилась за брудний одяг — їй соромно було вести репортаж у чистому
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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RTL
У Німеччині ведуча телеканалу RTL С’юзан Оллен вибачилася за те, що вимазала брудом одяг перед прямим включенням з міста Бад-Мюнстерайфель, яке зруйнували повені. Журналістка пояснила, що їй було соромно виходити в ефір у чистому одязі.
Її заяву 23 липня опублікував телеканал RTL, а деталі вже повідомляє BBC.
Телекомпанія RTL заявила, що Оллен одразу відсторонили від роботи за порушення стандартів. У своїй заяві ведуча заявила, що зробила «серйозну помилку» і додала, що до цього інциденту вона допомагала постраждалим, а перед виходом в ефір їй було «соромно стояти перед камерою в чистому одязі».
У цей момент сторонній спостерігач зняв відео, на якому вона нахиляється, щоб розмазати бруд на руках та одязі. Відео стало віральним. Звільнять ведучу з телеканалу чи ні — поки не відомо.
Нагадаємо, що минулого тижня почалась найсильніша за останні десятиліття повінь у Німеччині. Вона зруйнувала деякі райони країни, у результаті чого загинули не менше 170 людей, збитки оцінюють у мільярди доларів. Десятки людей все ще вважаються зниклими безвісти. У місті Бад-Мюнстерайфель, де стався інцидент із журналісткою, також десятки загиблих людей та зруйнованих будинків.
Європейські лідери вважають, що повені, від яких також постраждали Швейцарія, Люксембург і Нідерланди відбуваються через зміну клімату.
- На заході Німеччини повінь почалася після тривалих злив, які йшли з 12 липня. Найбільше постраждали регіони біля кордонів з країнами Бенілюксу. Загинули до 180 осіб і майже 170 — зникли безвісті. Також від повеней постраждали Бельгія, Нідерланди та Австрія
- Збиток від повені в Німеччині оцінений у мінімум 2 млрд євро. І це тільки витрати на відновлення залізниці, автодоріг і мостів.