Повінь у Німеччині: журналістка вибачилась за брудний одяг — їй соромно було вести репортаж у чистому

Новини

RTL

У Німеччині ведуча телеканалу RTL С’юзан Оллен вибачилася за те, що вимазала брудом одяг перед прямим включенням з міста Бад-Мюнстерайфель, яке зруйнували повені. Журналістка пояснила, що їй було соромно виходити в ефір у чистому одязі.

Її заяву 23 липня опублікував телеканал RTL, а деталі вже повідомляє BBC.

Телекомпанія RTL заявила, що Оллен одразу відсторонили від роботи за порушення стандартів. У своїй заяві ведуча заявила, що зробила «серйозну помилку» і додала, що до цього інциденту вона допомагала постраждалим, а перед виходом в ефір їй було «соромно стояти перед камерою в чистому одязі».

У цей момент сторонній спостерігач зняв відео, на якому вона нахиляється, щоб розмазати бруд на руках та одязі. Відео стало віральним. Звільнять ведучу з телеканалу чи ні — поки не відомо.

Нагадаємо, що минулого тижня почалась найсильніша за останні десятиліття повінь у Німеччині. Вона зруйнувала деякі райони країни, у результаті чого загинули не менше 170 людей, збитки оцінюють у мільярди доларів. Десятки людей все ще вважаються зниклими безвісти. У місті Бад-Мюнстерайфель, де стався інцидент із журналісткою, також десятки загиблих людей та зруйнованих будинків.

Європейські лідери вважають, що повені, від яких також постраждали Швейцарія, Люксембург і Нідерланди відбуваються через зміну клімату.