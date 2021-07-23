Зеленський запровадив санкції проти російської компанії Wildberries та її засновників

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який вводить в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 липня 2021 року про застосування персональних спеціальних економічних обмежень щодо шістьох фізичних осіб.

Відповідний указ президента № 304/2021 від 23 липня оприлюднений на сайті глави держави.

Обмеження наклали на російську компанію Wildberries та її засновників Тетяну та Владислава Бакальчуків, а також на підрозділи цієї компанії в Україні, Польщі, Вірменії, Білорусі, Киргизії та Казахстані.

Серед організацій, проти яких запроваджуються санкції, є також так званий репрезентаційний центр і представництво «ДНР» у Франції та «Асоціація Франція-Крим».

Wildberries — міжнародний інтернет-магазин одягу, взуття, електроніки, дитячих товарів та товарів для дому.