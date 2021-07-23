Великий Барʼєрний риф не визнали обʼєктом, який перебуває «в небезпеці». Чому це важливо?

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Цьогоріч Великий Барʼєрний риф не увійде в список обʼєктів Світової спадщини ЮНЕСКО, котрі перебувають під загрозою зникнення.

Влада Австралії повинна у лютому 2022 року надати нову доповідь про стан рифу, повідомляє France 24.

На засіданні комітету Світової спадщини ЮНЕСКО під головуванням Китаю делегати проголосували за те, щоб поки не переводити Великий Барʼєрний риф в категорію тих, що перебувають «в небезпеці». Крім того, ЮНЕСКО закликала направити в Австралію моніторингову місію для вивчення нинішнього стану рифу.

Річ у тім, що 22 червня ЮНЕСКО від імені ООН звинуватила Австралію в тому, що вона не зробила все можливе для захисту Великого Барʼєрного рифу від змін клімату.

У відповідь міністр Австралії з питань захисту довкілля Сюзан Лей звинуватила ЮНЕСКО у політичному рішенні та відході від попередніх домовленостей. Відтак вона пообіцяла, що Австралія виступатиме проти внесення Великого Барʼєрного рифу до згаданого списку.

«Зміни клімату — це єдина і найбільша загроза для рифових екосистем у світі. 83 обʼєкти Світової спадщини зараз перебувають у небезпеці через зміни клімату, й несправедливо звинувачувати лише Австралію», — пояснила чиновниця.

Відтак внесення Великого Барʼєрного рифу до категорії «в небезпеці» негативно б вплинуло на туризм і тисячі робочих місць в Австралії. Тому тамтешній уряд вітає останнє рішення комітету ЮНЕСКО.