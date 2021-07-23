Олена Зеленська анонсувала саміт перших леді та джентльменів. Він відбудеться в один день з «Кримською платформою»

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Пресслужба Офісу президента України

З ініціативи дружини президента Олени Зеленської 23 серпня у столиці вперше відбудеться Київський саміт перших леді та джентльменів. Там говоритимуть про виклики, які постали перед країнами світу у зв’язку з пандемією COVID-19.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента

«З нетерпінням чекаю на зустріч. Вірю, що саміт започаткує гарну традицію та нову платформу для обговорення актуальних викликів, які стоять перед нашими країнами», — наголосила перша леді.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що така ініціатива дасть змогу регулярно обмінюватися досвідом, а також координувати зусилля у втіленні спільних проєктів.

«Дружини лідерів і чоловіки лідерок держав відіграють важливу роль у своїх країнах. Водночас міжнародна співпраця перших леді та джентльменів ніколи не була системною. Україна взяла на себе ініціативу та вперше в історії створює такий загальний міжнародний майданчик», — зауважив він.

Водночас, в ОП не повідомили, лідери яких країн погодилися приїхати на саміт в столицю України.