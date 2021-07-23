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Центр Києва перекриють через святкування річниці хрещення Русі. Водіїв попередили, де обмежать рух

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:

Shiyang Huang / Flickr

У вівторок, 27 липня, у центрі Києва через святкування 1033-ї річниці хрещення Київської Русі тимчасово обмежать рух транспорту.

Про це повідомили в патрульній поліції столиці.

Так, з 06:00 буде перекрито рух:

Окрім цього, з 14:00 тимчасово перекриють рух: