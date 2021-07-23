Центр Києва перекриють через святкування річниці хрещення Русі. Водіїв попередили, де обмежать рух
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Shiyang Huang / Flickr
У вівторок, 27 липня, у центрі Києва через святкування 1033-ї річниці хрещення Київської Русі тимчасово обмежать рух транспорту.
Про це повідомили в патрульній поліції столиці.
Так, з 06:00 буде перекрито рух:
- на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі);
- на вулиці Михайлівська (від вулиці Хрещатик до вулиці Велика Житомирська);
- на вулиці Велика Житомирська (від вулиці Володимирська до Володимирського проїзду);
- на вулиці Трьохсвятительська (від Михайлівської площі до Європейської площі);
- на Володимирському узвозі (від Європейської площі до Поштової площі);
- на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садової до Європейської площі);
- на Парковій дорозі (від вулиці Михайла Грушевського до Алеї Героїв Крут).
Окрім цього, з 14:00 тимчасово перекриють рух:
- на вулиці Михайла Грушевського (від вулиці Садова до вулиці Московська);
- на вулиці Івана Мазепи (від вулиці Московська до площі Слави);
- на вулиці Лаврська (від площі Слави до вулиці Цитадельна);
- на Алеї Героїв Крут (від площі Слави до Дніпровського узвозу);
- на Дніпровському узвозі (від Алеї Героїв Крут до Набережного шосе);
- У липні 2019 року Православна церква України на чолі з митрополитом Епіфанієм провела перший хресний хід в Києві на честь Дня хрещення України-Русі.
- Минулого року хресний хід до 1032-ї річниці хрещення Київської Русі не відбувся через карантин.