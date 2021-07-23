Україна заборонила в’їзд 12 російським морякам. Вони намагалися перетнути кордон за паспортами, виданими в окупованому Криму
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
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Державна прикордонна служба України
Україна заборонила вʼїзд на три роки 12 російським морякам, які намагалися перетнути кордон з недійсними паспортами, виданими в окупованому Криму.
Про це повідомили у пресцентрі Державної прикордонної служби.
Як зазначається, моряки — громадяни Росії — є членами команди судна під прапором Ліберії, які прибули до пункту пропуску «Морський порт Південний», у місті Южне.
Прикордонники нагадали, що згідно зі ст. 9 закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», будь-які документи, видані органами чи посадовцями, які були створені чи призначені незаконно, є недійсними.
- 16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою «референдум про статус півострова». Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу РФ». Відтак Росія анексувала українську територію.
- Україна, Європейський Союз, Сполучені Штати та жодна цивілізована країна не визнали результати голосування на цьому «референдумі» та запровадили санкції проти Росії.